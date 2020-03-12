Miniklerin okuma bayramı heyecanı
Bilecik'te eğitim veren bir okulun 1'inci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı heyecanı yaşarken, minikler şiirleri hem Türkçe hem de İngilizce okudu.
12.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:55
Bilecik 'te eğitim veren bir okulun 1'inci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı heyecanı yaşarken, minikler şiirleri hem Türkçe hem de İngilizce okudu.
Özel Sınav Koleji "Side to side" eğitim sistemiyle 1'inci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni dersleri beraber işliyor ve öğrenciler dil öğrenimine tüm akranlarından birçok adım önde başlıyor. Bu sayede öğrencileri Türkçe okuma yazma öğrenirken eş zamanlı olarak İngilizce okumaya da başlıyorlar. Okuma Bayramı gösterisinde de Türkçe-İngilizce sunum yapan minikler aynı zamanda yabancı dil diyaloglarla dolu bir mini tiyatro gösterisi de sundular.
Okul Kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, yabancı dil eğitiminin yanı sıra, jimnastik, akıl oyunları, robotik kodlama ve piyano eğitimi de verdiklerini belirterek, çocukların akademik anlamda da dolu, dolu bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini söyledi. - BİLECİK
Özel Sınav Koleji "Side to side" eğitim sistemiyle 1'inci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni dersleri beraber işliyor ve öğrenciler dil öğrenimine tüm akranlarından birçok adım önde başlıyor. Bu sayede öğrencileri Türkçe okuma yazma öğrenirken eş zamanlı olarak İngilizce okumaya da başlıyorlar. Okuma Bayramı gösterisinde de Türkçe-İngilizce sunum yapan minikler aynı zamanda yabancı dil diyaloglarla dolu bir mini tiyatro gösterisi de sundular.
Okul Kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, yabancı dil eğitiminin yanı sıra, jimnastik, akıl oyunları, robotik kodlama ve piyano eğitimi de verdiklerini belirterek, çocukların akademik anlamda da dolu, dolu bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini söyledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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