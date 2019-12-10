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Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun'a geliyor

Samsunlu çocukların, eğlenceli, öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler hazırlayan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, miniklerin sevgilisi Niloya'yı ağırlayacak.

10.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:36Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun'a geliyor
Samsunlu çocukların, eğlenceli, öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler hazırlayan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, miniklerin sevgilisi Niloya'yı ağırlayacak.

Piazza küçük ziyaretçilerini, TRT Çocuk Kanalı'nın, okul öncesi yaş grubuna hitap eden, en sevilen çizgi karakterlerinden Niloya ile buluşturacak.

Samsun Piazza'nın şanslı minikleri, TV ekranlarından izledikleri Niloya ile tanışma fırsatı bulacaklar. 14/15 Aralık tarihlerinde, AVM'de kurulacak özel alanda gösterisini sergileyecek olan Niloya, çocuklara unutamayacakları anılar kazandıracak.

13.00, 15.00, 17.00 ve 18.30 saatlerinde 4 seans halinde devam edecek etkinlikte çocuklar, ismini 'mutluluktan' alan TV kahramanı Niloya'nın gösterileriyle doyasıya eğlenecek.

Şarkılar, şovlar ve danslarla unutulmaz şovlar sergileyecek olan Niloya ile minikler doludizgin eğlencenin tadına varacak

Etkinliklere Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabilecekler. - SAMSUN

Samsun, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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