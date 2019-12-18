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Minimum 50 bin liralık birikime "enflasyon endeksli mevduat"

Odeabank, bir yıldan uzun vadeli en az 50 bin liralık birikim yapmak isteyen tasarruf sahipleri için "enflasyon endeksli mevduat hesabı" uygulamaya başladı.

18.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:20Minimum 50 bin liralık birikime

Odeabank, bir yıldan uzun vadeli en az 50 bin liralık birikim yapmak isteyen tasarruf sahipleri için "enflasyon endeksli mevduat hesabı" uygulamaya başladı.

Odeabank'tan yapılan açıklamada, "Birikimlerini Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın net faiz getirisi elde edebilecekler" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Ürünün avantajlarından faydalanmak isteyen müşteriler, vade süresi bir yıldan uzun olmak üzere; minimum 50 bin Türk Lirası vadeli mevduat hesabı açabiliyor. Hesap açılışı, vade başlangıcında belirtilen hesap açılış faiz oranı ile yapılırken; vade sonunda ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından en son açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranı ile hesap açılışında belirlenen 'ilave marj oranı' toplanarak, 'hesap açılış faiz oranı' ile karşılaştırılıyor. Yüksek olan oran, hesabın yıllık basit brüt faiz oranı olacak ve ilgili oran üzerinden faiz tahakkuku gerçekleştirilecektir. Üstelik bir yıldan uzun vadeli üründe stopaj kesintisi de olmuyor."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Odeabank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu, ürün hakkında şunları söyledi:

"Müşterilerimizin yatırımlarına değer katmayı amaçlayan banka olarak, tasarruf sahiplerinin ihtiyaçları yönünde çözümler üretiyoruz. Birikimlerini Türk Lirası mevduatta değerlendirirken aynı zamanda enflasyon karşısında değer kaybetmesini istemeyen tasarruf sahibi müşterilerimiz için enflasyon endeksli mevduat hesabı ürünümüzü geliştirdik. Uygulamaya aldığımız ürünümüzle, müşterilerimizin birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı koruyoruz." (Fotoğraflı)



Odea Bank, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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