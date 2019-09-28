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Minnis, "Resmi ölü sayısı 56 ama aslında çok daha fazla"

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler oturumunda konuşan Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda resmi ölüm sayısının 56 olarak açıklanmasına rağmen, ölü sayının çok daha fazla olduğunu belirtti.

28.09.2019 10:20Minnis,
ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler oturumunda konuşan Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda resmi ölüm sayısının 56 olarak açıklanmasına rağmen, ölü sayının çok daha fazla olduğunu belirtti.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BM) 74'üncü oturumunun dördüncü gününde yaptığı açıklamada Dorian Kasırgası'ndan sonra, ülkesinde resmi olarak ölü sayısının 56 olarak kabul edildiğini, ancak çok daha fazla insanın öldüğünü herkesin bildiğini söyledi. Minnis konuşmasında, "Resmi ölü sayısı 56 olmasına rağmen, 600 kişi kaybolduğu için ölü sayısının daha fazla olduğunu biliyoruz" dedi.
Öte yandan Başbakan, dünya liderlerini küresel iklim değişikliği acil durumunu ele almaya çağırdı. Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran ve büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası nedeniyle binlerce kişiden hala haber alınamıyor.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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