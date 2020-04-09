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MIP'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 3 milyon TL bağış

19) mücadelesine yönelik başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL bağışta bulundu.

09.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:18
MIP'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 3 milyon TL bağış
19) mücadelesine yönelik başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya destek her geçen gün büyüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sitesinde yer alan verilere göre, kampanyada 8 Nisan tarihi itibariyle toplam bağış miktarı 1 milyar 487 milyon 823 bin 665 TL'ye ulaştı. Dün itibariyle 470 bin 826 adet bağış yapılırken, SMS ile toplanan bağış miktarı da 47 milyon 883 bin 70 TL'ye yükseldi.

MIP, bağış miktarıyla üst sıralarda yer aldı

Yıllık elleçlenen toplam yük miktarıyla ve mevcut geri sahasıyla Türkiye'nin en büyük limanı olma özelliğine sahip Mersin Limanı da korona virüsle mücadeleye yaptığı yüksek miktardaki bağışla destek verdi. MIP, kampanyaya 3 milyon TL bağışta bulunarak, bağış yapanlar arasında üst sıralarda yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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