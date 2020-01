Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından bir olan MIPIM, 31. yılında "İnsan" temasıyla düzenlenecek. 100 ülkeden, gayrimenkul sektöründeki firmanın katılacağı fuarda, yabancı yatırımcıya Türkiye 'deki yatırım fırsatlarının ve potansiyelin gösterilmesi hedefleniyor.Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından bir olan MIPIM uluslararası gayrimenkul fuarı, 10-13 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 31'inci kez düzenlenecek. Gayrimenkul sektöründeki firmalarla yatırımcının buluştuğu bir fuar olan MIPIM'in bu yıl konsepti 'insan' olarak belirlendi. 100 ülkenin katıldığı fuarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde İstanbul çadırı kurularak yabancı yatırımcılar kapsamlı bir şekilde bilgilendirilecek. MIPIM'in 2008'den bu yana Türkiye temsilcisi olan ve MIPIM'i Türkiye'ye getirmek istediklerini belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Akozer, "Türkiye'de MIPIM'in stratejik ortak olarak yer alması, Türkiye'nin MIPIM'de güçlü katılımlarla var olması aslında bizim yatırımcıya Türkiye'deki potansiyeli aktardığımız bir strateji" dedi.Dünyanın Önde Gelen Gayrimenkul FuarıTürkiye'de yabancı yatırımcının beklendiği bir dönemde MIPIM'in öneminin daha da arttığını ifade eden Yonca Akozer, MIPIM'in gayrimenkul sektöründeki firmalarla yatırımcının buluştuğu bir fuar olduğunu söyledi. Akozer, "Alkaş'ı hem gayrimenkul hem perakende sektöründeki yurtdışı açılımını destekleyen, vizyonunu geliştirmek için platformlar oluşturan, konferans ve fuar düzenleyen bir firma olarak görebilirsiniz. Alkaş olarak, 2008'den bu yana Türkiye temsilciliğini yaptığımız uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'in bu yıl Fransa Cannes'da 31. yılı düzenlenecek. Bu fuar, aslında gayrimenkul sektöründeki kamu ve özel sektör firmalarıyla yatırımcının buluştuğu bir etkinlik. 100 ülkenin katıldığı dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı. Doğru yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz bir dönemde MIPIM'in önemi daha da artmaya başladı. Bu yıl en büyük hedefimiz Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde Türkiye'deki belediye başkanlarının, belediyelerin MIPIM'i görmesini sağlamak ve umuyoruz ki seneye MIPIM'e şehirlerin daha büyük stantlarıyla katılabilmek" diye konuştu."MIPIM'in bu yıl konsepti insan"Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde gayrimenkul sektöründe de geleceğin konusunun insan olduğunu bildiren Yonca Akozer, "MIPIM'in bu yıl konsepti 'insan'. Geleceğin konusunun insan olduğunu söylüyor. Çünkü baktığımızda dünyada teknoloji son hızla ilerliyor. Teknolojiyi bilmemek, takip etmemek gibi bir şey olamayacak. Bu akımın içerisinde gayrimenkul sektörü de etkileniyor, şehirler etkileniyor. Akıllı şehirler gündemde. Buradaki amacımız 'insan' konusunu şehirlerin de artık benimseyip gayrimenkul sektöründe sosyal konulara ağırlık veren projelere yer vermesi, insanların birbirleriyle arasındaki iletişimi sağlayacak, mutluluğu ön plana çıkaracak bir şehir, konut, turizm yatırımı yapması gerektiğinin farkına varması gerekliliği" şeklinde konuştu."Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da katılacak"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da katılımıyla, İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde bu yıl 6. Kez İstanbul çadırının kurulacağını ve yabancı yatırımcılara İstanbul'u tanıtacaklarını söyleyen Yonca Akozer, "Bu sene yine Türkiye oturumumuz olacak. İstanbul'u tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan bir katılım olacak. Hemen hemen her yıl Bakanlığımız MIPIM'e gelerek Türkiye'yi temsil ediyor. Oradaki yabancı yatırımcıyla iletişime geçmek en büyük hedefimiz. Çünkü şu anda Türkiye bunu bekliyor. Biz de böyle bir ortamı Türkiye'deki hem özel hem de kamu sektöründeki firmalar olarak değerlendirmek istiyoruz. Şu anda da onun hazırlıklarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."MIPIM'i Türkiye'ye getirmek istiyoruz"Alkaş olarak 2017'den beri İstanbul'da düzenledikleri RE360 Gayrimenkul Buluşması'na, MIPIM'in, her yıl stratejik ortak olmasının Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün önemini ve potansiyelini vurguladığını belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Akozer, MIPIM'i Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. Bu amaç doğrultusunda gayrimenkul sektörünün, paydaşlarıyla bir araya geldiği RE360 konferansını düzenlediklerini ifade eden Aközer, "MIPIM'i Türkiye'ye getirebilmek için yaptığımız, gayrimenkul sektörünün paydaşlarının bir araya geldiği RE360 konferansını yapıyoruz. MIPIM de bizim stratejik ortağımız. Türkiye'de MIPIM'in stratejik ortak olarak yer alması ve Türkiye'nin MIPIM'de güçlü katılımlarla var olması aslında bizim yatırımcıya Türkiye'deki potansiyeli aktardığımız bir strateji. MIPIM 3 yıldır bizim stratejik ortağımız olarak, dünyaya Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün önemini ve potansiyelini vurguluyor. Biz, her Türk vatandaşı olarak, gayrimenkulü özellikle yabancı yatırımcının anlayabileceği bir dilde aktarmalıyız ve ülkemizdeki potansiyeli mutlaka bu tür ortamlarda göstermeliyiz" dedi. - İSTANBUL