Haberler» Güncel» Haber

Miraç, düştüğü çayda boğuldu

MALATYA'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.

09.09.2019 14:51 Miraç, düştüğü çayda boğuldu
MALATYA'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Keklikpınar Aşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otizm sendromlu Miraç Gültekin, evlerinin yakınlarında bulunan Tohma Çayı'na gitti. Dengesini kaybedip çaya düşen Miraç, suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda Gültekin, suyun 3 metre derinliğinde bulundu. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Miraç Gültekin'in, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otizmli Miraç'ın cansız bedeni morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14   ADÜ öğrencileri acil durumlara hazır
17:14   Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
17:14   Dha yurt bülteni - 19
17:12   Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
17:12   AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru
17:09   Yeni eğitim öğretim yılı
17:09   Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi