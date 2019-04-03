Miraç Gecesi camileri yandı

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Miraç Gecesi camileri yandıERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İri Ağaç Köyü Camii, Miraç Gecesi elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu. Oltu'ya bağlı İri Ağaç köyünde Miraç Gecesi ibadetlerini ettikten sonra evlerine dönen köylüler sabah namazında camiye gittiklerinde caminin yandığını fark etti. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri sabah saat 06.30'da yangına müdahaleye başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında aydınlatmak için cami içerisinde bulunan lüks tüpü patlayınca camideki yangın geniş bir alana yayıldı. Camiden bir ay önce emekli olan İmam İsrafil Aras, "Dün gece Miraç Gecesi olduğundan dolayı camiye geldim. Yine köylülerle birlikte ibadetimizi yaptıktan sonra dağılıp evlerimize gittik. Sabah namazında camiye gelen köylüler camiden duman çıktığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber vermişler. Onlar da müdahale etseler de yeterli olmadı cami tamamen yandı" dedi. İriağaç köyü eski muhtarı Fikrettin Delice ise, "Yatsıdan sonra elektrik kontağından çıkan yangında tüm camimiz yandı. Sabah beşte komşumuz camiye gelip kapıyı açtığında duman dolu olduğunu görmüş hemen bizlere haber verdi. Bizler koşup geldik cami tamamen tutuşmuş, içerisi duman dolmuş. İtfaiyeye haber verdik ama kurtaramadık" diye konuştu. Köy sakinlerinden Bozo Delice, "Sabah ezanı okunmadan Hacı Cemal bizi çağırdı, kapıya çıktığımızda caminin tepesinden duman çıkıyordu. Kovalarla müdahale etmeye çalıştık, itfaiyeye haber verdik, geldi ama camimiz tamamen yanarak kül oldu" ifadelerini kaydetti.