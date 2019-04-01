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Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) Kütahya Şubesi Başkan Vekili Ülfet Balon, mübarek üç ayların feyiz ve bereketli gecelerinden biri olan Miraç Kandili'nin dua ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.Balon, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, miracın, Peygamberle birlikte insanlığın yükseklere ulaşabileceği bir dönüm noktası olduğunu belirtti.Miracın hem Hazreti Peygamberin bir mucizesi hem de o zamana kadar sıkıntı içinde olan Müslümanların en büyük moral kaynağı olduğunu dile getiren Balon, şunları kaydetti:"Miraç olayı zaman ve mekan sınırları aşılarak gerçekleştirildiği için müşrikler böyle bir hadisenin olamayacağını ileri sürerek kabul etmemişlerdir. Miraç hem peygamberimizin bir mucizesi hem de o zamana kadar sıkıntı içinde olan Müslümanların en büyük moral kaynağı ve peygambere bağlılığın bir kat daha arttığı bir hadisedir. Bugün daralan ruhlarımızın bir nebze rahatlayıp nefes alabilmesi için böyle mübarek geceleri fırsat bilip değerlendirmeli, bu günlerde aramızdaki dargınlık, kırgınlık ve huzursuzlukları gidermek için gayret sarf etmeliyiz. Gelin bu geceyi ailemizle birlikte dua ve ibadet ile değerlendirelim. Cemaatle yapılan ibadetlerin daha fazla sevabının olduğunu unutmadan camilere koşalım."