Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yardım, kandillerin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı özel geceler olduğunu bildirdi.
Yardım, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Peygamberimizin hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç Gecesi'nin birliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle İslam aleminin, ülkemizin, Bitlislilerin, üniversitemizin tüm personel ve öğrencilerinin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."
Miraç Kandili, Güncel
Kaynak: AA