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Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Yıldırım, mesajında, Miraç'ın, Allah'ın sevgili Resulünden başka hiç kimseye vermediği ilahi bir ihsan olduğuna dikkati çekti.Büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç mucizesinin, Müslümanlar için de ilahi rahmetler ve lütuflarla dolu olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunlar kaydetti:"Peygamberimiz, Miraç'tan ümmetine üç büyük hediyeyle döndü. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin gözümün nuru dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah'la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür. Miraç'ın bir diğer hediyesi her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Suresi'nin son iki ayetidir. Bu ayeti kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Miraç'ın son hediyesi ise Allah'a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miraç gecesi ulvi bir gecedir. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Ancak, bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ile Allah'a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz."