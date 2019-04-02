02 Nisan 2019, 21:56
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Miraç Kandili

Miraç Kandili

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Hatay'da vatandaşlar Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ne akın etti.

Kandil dolayısıyla düzenlenen programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen halılar ve yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Envarü-l Hamit Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Bazı vatandaşlar yoğunluk dolayısıyla namazı caminin avlusunda kıldı. Osmaniye, Hatay, Kandil Dağı, Güncel
Kaynak: AA