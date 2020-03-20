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Miraç Kandili

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

20.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:46
Miraç Kandili
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tunç, mesajında, Miraç Kandili gibi mübarek gün ve gecelerin manevi duyguların doruğa çıktığı, birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği müstesna zamanlar olduğunu belirtti.
Millet olarak tarihten günümüze nice zorlukların birlik ve beraberlik içerisinde aşıldığını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Şu anda mücadele ettiğimiz virüs salgınını da sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız inşallah. Birbirimize karşı duyarlı ve anlayışlı olacağız. Bu mübarek gecenin de maneviyatımızı güçlendirmemize vesile olmasını diliyorum. 'Allah, indirdigˆi her hastalıgˆın muhakkak s¸ifasını da vermis¸tir.' buyurarak insanlığa ümit aşılayan Peygamberimize güveneceğiz. Bu müstesna zamanın iyi değerlendirmesi dileğiyle tüm halkımızın Miraç Kandili'ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur getirmesini, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Miraç Kandili, Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

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