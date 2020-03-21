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Miraç Kandili

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:54
Miraç Kandili
AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, mesajında, bir kez daha Miraç Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Miraç olayının Allah'ın sonsuzluğu, yüceliği ve O'nun nihayetsiz kudretine yapılan en görkemli şahitlik olduğunu aktaran Dülger, şunları kaydetti:
"Rabbimiz, bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimizin şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir."
Milletvekili Ahmet Salih Dal da Miraç gecesinin insanlığın kurtuluşu için gönderilen Hazreti Muhammed'e semaya yaptırılan mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirtti.
Bu yolculuğun Mescid-i Haram'dan başlayıp Mescid-i Aksa'ya ve oradan da yüce yaratıcıya doğru yapılan kutsal bir yolculuk olduğuna işaret eden Dal, mesajında, "Miraç, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Bazı farklılıkları bahane ederek araya mesafe koyan bütün anlayışlara en güzel cevabı böylesine mübarek gecelerin feyzi, bereketi ve kaynaştırıcı özelliği veriyor. Yüce Rabbimize hamdolsun ki beraberliğimizin en güzel örneğini sergilediğimiz şu günlerde tekrardan birlikte dualar edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil de içinde birçok hikmeti ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ni idrak edebilecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Miraç Kandili'nin, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü ve dostluk gibi değerlerin güçlenmesine vesile olan bir gece olduğuna inandığını aktaran Mısırlıgil, "Yüreklerin manevi duygu ve hislerle dolduğu bu gece, iç dünyamızın muhasebesini yapmak, nefsimizi terbiye etmek ve kötülüklerden arınmak için en büyük imkandır. İnsani yükseliş için büyük bir fırsat olan bu mübarek gecede dualarımızla, tövbelerimizle ve ibadetlerimizle Yüce Mevla'nın mağfiretine ve rahmetine sığınacağız. Gayemiz, Miraç Kandili'nin manasını ve hikmetini anlayarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde insanlığın huzuru ve mutluluğu için dua ederek bu gecenin izzet ve ikramına ulaşabilmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Miraç gecesinin içinde birçok rahmeti ve hikmeti barındıran önemli bir kandil olduğunu ifade ederek, bu önemli gecenin ülkenin de zor günlerden geçtiği bu olumsuz sürecin sona ermesi için dua ederek geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de Miraç Kandili'nin rahmet ve lütuflarla dolu bir gece olduğunu belirtti.
Miraç gecesinin tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biri olduğunu anımsatan Şeker, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de her geçen gün etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bizler geçmişten buyana bu tür zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı başarmış bir milletiz. Bu salgını da birbirimize karşı duyarlı ve anlayışlı olarak sağduyu içerisinde aşacağımıza inancım tamdır. Bu mübarek gecenin de maneviyatımızın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm halkımızın Miraç Kandili'ni kutluyorum." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Salih Dal, Miraç Kandili, Kilis, Güncel

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