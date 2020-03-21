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Miraç Kandili

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

21.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:54
Miraç Kandili
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli , Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Kendirli, mesajında, Kırşehirli hemşehrileri başta olmak üzere, tüm Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutladı.
Allah'ın büyük günahları bağışlanacağını bu kutlu gecede müjdelediğini vurgulayan Kendirli, "Miraç değerleri, bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Miracın bereketiyle secdelere varalım. İmanın onurunu, kul olmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım." ifadelerini kullandı.
İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi de miracın, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu anımsattı.
İl Başkanı Aslan ise bu mübarek gecenin iyi anlaşılması ve boş geçirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu gece Rabbimizden bizleri affetmesini ve yardım etmesini isteyelim. Biliyoruz ki yeryüzü müminin mescididir, zikri de hep dilinde bulunmaktadır. Başta Kırşehirli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Meclis Başkanı, Miraç Kandili, Kendirli, Güncel

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