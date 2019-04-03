Miraç Kandili Erbil'de İdrak Edildi

Kaynak: İHA

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak'ın Erbil kentinde idrak edildi.Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak'ın Erbil kentinde Kentin Savvaf Camisi'nde İdrak edildi. Türkmeneli Televizyonu'nun sponsorluğunda gerçekleşen program Kuran tilaveti ile başladı. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve bazı Iraklı milletvekillerinin bulunduğu programa çok sayıda vatandaş da katıldı. Yoğun manevi atmosferde geçen gecede dualar edildi. - ERBİL