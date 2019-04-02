Miraç Kandili - Kahramanmaraş/

Miraç Kandili
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Kahramanmaraş'ta, akşam namazından itibaren kandil dolayısıyla camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Merkez Onikişubat
ilçesindeki Mahmut Es'ad Coşan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Ailelerin camiye çocuklarıyla geldiği gözlendi.
Yatsı namazının ardından dünyada akan Müslüman kanının son bulması ve şehitler için dua edildi.
Kahramanmaraş, Miraç Kandili, Güncel
Kaynak: AA