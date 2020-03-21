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Miraç Kandili mesajları

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

21.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:52
Miraç Kandili mesajları

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Milletvekili Karacan mesajında, Miraç Kandili'nin manevi duygularla gönülleri aydınlatan ve toplumun değerlerinin güç kazandığı özel bir gece olduğunu belirterek, paylaşmanın, selamlaşmanın, birlik ve beraberliğin pekişmesi dileğiyle tüm İslam aleminin bu gecesini kutladı.

Milletvekili Günay ise "Huzuruna geldik, ellerimizi sana açtık. Milletimizi birlik, kardeşlik, ülkemizi barış ve güven ortamından ayırma. Bizi tüm tehlikelerden koru. Şanlı ordumuzu, kahraman güvenlik güçlerimizi muvaffak eyle. İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalığa karşı çaresiz bırakma." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bu zor günlerde Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, bu mübarek gecede dualarda buluşmak ümidiyle tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Alaaddin Yılmaz, Miraç Kandili, Eskişehir, AK Parti, Güncel

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