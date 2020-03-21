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Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı.

21.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:58
Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı. Büyük Çamlıca Camii de alınan karar doğrultusunda bu akşam Miraç Kandili'nde kapalı kaldı. Kandilde kapalı kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

İstanbulluların cuma namazı ve kandil gecelerinde namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Çamlıca Camii, korona virüs tedbirleri kapsamında Miraç Kandili'nde de kapalı kaldı. Korona virüs tedbiri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Korona virüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer vermişti. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından Miraç Kandili gecesinde namaz kılınmadı.

Öte yandan Miraç Kandili'nde boş kalıp namaz kılınmayan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Kandil Dağı, Çamlıca, Güncel

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