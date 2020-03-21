Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Haberler

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin Cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı.

21.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:11
Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin Cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı. Büyük Çamlıca Camii'nde de alınan karar doğrultusunda bu akşam Miraç Kandilinde kapalı kaldı.Kandilde kapalı kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.
İstanbulluların Cuma namazı ve Kandil gecelerinde namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Çamlıca Camii, korona virüs tedbirleri kapsamında Miraç Kandilinde de kapalı kaldı. Korona virüs tedbiri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Korona virüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer vermişti. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından Miraç Kandili gecesinde namaz kılınmadı.
Öte yandan Miraç Kandilinde boş kalan namaz kılınmayan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi. Miraç Kandili’nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Kandil Dağı, Çamlıca, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - Haberler Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı - Haberler 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler 40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı - Haberler İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading