Miraç Kandili
'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti
İSTANBUL - Hazreti Muhammed
'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde tüm yurtta vatandaşlar camilere akın ediyor. İstanbul
'da da binler dua etmek için camileri doldurdu. Dualar edildi, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. 7'den 70'e her yaştan insan Eyüpsultan Camii'ne gelerek yatsı ezanının okunmasıyla birlikte bir arada namaz kıldı. Yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kılabildi. Eyüpsultan Camii'nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı."Çok mutlu ve huzurluyuz"Eyüpsultan'da Kandil gecesinde ibadet etmenin huzurunu yaşayan Cengizhan İpekli, "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Herkesin Miraç Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.
Hz.Muhammed, Kandil Dağı, Genel
Kaynak: İHA