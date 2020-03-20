Miraç Kandili'ne doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Şahin, mesajında, Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik adına çok önemli bir yeri olan bu geceyi iyi hatırlamalıyız ve yaşadığımız zor süreçlerde bu mübarek günü iyi değerlendirmeliyiz." açıklamasında bulundu.Şahin, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in mübarek recep ayının 27. gecesinde yaşadığı kutsal yolculuğu anımsatarak, kandil gecesinin dolu dolu yaşanması gerektiğini vurguladı.Başkan Şahin, şunları kaydetti:"Bu mübarek gece, ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin güçlenmesi, her türlü yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı niyetlerin söndürülmesi için en önemli temeli teşkil etmektedir. Bu mübarek gece vesilesiyle sağduyu ve sükunetin, barış ve huzurun olmasını, yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırılarıları altında olan İslam beldelerinin tekrar barış yurduna dönmesini niyaz ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."Oğuzeli Belediye Başkanı KılıçOğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin Türk İslam alemine birlik, dirlik ve beraberlik getirmesini temenni ederek, şöyle devam etti:"Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe ulaşmayı başarmaktır. Miraç Kandili'nin vücutlarımızın sıhhatine, ailemizin saadetine, milletimizin mutluluğuna, mazlum milletlerin kurtuluşuna, bütün İslam aleminin birliğine ve tüm insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor Miraç Kandilinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA