Miraç Kandili Ne Zaman? Miraç Kandili Nasıl Değerlendirmeli?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Mekke'deki Mescid–i Haram'dan Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya ve oradan da Allah'ın huzuruna varması olayıdır. Böylesi önemli bir olayın gerçekleştiği geceyi yani Miraç Kandili'ni Müslümanlar heyecanla bekliyorlar. Mübarek üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz 2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili nasıl değerlendirilmeli? Nasıl ibadet etmeli? Hangi gün oruç tutmalı? Dini günler takvimi ve Miraç Kandili hakkında detaylı bilgiler…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç ya da Mirac, arapçada kelime karşılığı yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Miraç Kandili, Recep ayının 26'sıdır. Yani Miraç Kandili, 2019 yılında 2 Nisan Salı gününe denk gelmektedir.

Miraç hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz gece vakti Kâbe'den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa (AS), Musa (AS), Zekeriya (AS) ile buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Miraçta Hz. Muhammed'in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül Münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer.

Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binekle Cebrail(as) ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna ki buna İsra denilir.

Daha sonra yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşması, burada Cebrail'i arkada bırakıp Refref denilen binekle Allah'ın huzuruna varıp O'nu yakînen müşahede etmesi ve zaman–mekân üstü konuşması olaylarına Miraç denilir.

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili, Peygamberimizin Allah'ın huzuruna çıkması ve sonrasında beş vakit namazın farz olarak kabul edilmesi açısından çok önemlidir. Bu geceyi değerlendirmek için gecesinden bolca nafile namaz kılınması, gündüzü ise oruçla geçirilmelidir. Bunun dışında Kur'ân–ı Kerim okumak, Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, tefekkürde bulunulmalı, tevbe ve istiğfar edilmeli, zikir yapılmalı, evrad ü ezkarda bulunulmalı, isim isim anılarak tanıdıklarımıza dualar etmeli ve imkan dahilinde kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

REGAİP KANDİLİ TARİHİ NEDİR?

Regaip Kandili, 7 Mart Perşembe'yi 8 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde idrak edildi.

BERAT KANDİLİ TARİHİ NEDİR?

Berat Kandili, 2019 yılında 19 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİ TARİHİ NEDİR?

Kadir Gecesi, 2019 yılında 31 Mayıs Cuma gününe denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ NEDİR?

2019 yılında Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 07 Mart 2019 Perşembe (30 C.ahir 1440)

Üç Ayların Başlangıcı: 08 Mart 2019 Cuma (1 Receb 1440)

Mirac Kandili: 02 Nisan 2019 Salı (26 Receb 1440)

Berat Kandili: 19 Nisan 2019 Cuma (14 Şaban 1440)

Ramazan Başlangıcı: 06 Mayıs 2019 Pazartesi (1 Ramazan 1440)

Kadir Gecesi: 31 Mayıs 2019 Cuma (26 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı Arifesi: 04 Haziran 2019 Salı (30 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı (1.Gün): 05 Haziran 2019 Çarşamba (1 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (2.Gün): 06 Haziran 2019 Perşembe (2 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (3.Gün): 07 Haziran 2019 Cuma (3 Şevval 1440)

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)