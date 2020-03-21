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Miraç Kandilinde bu kez eller evlerden semaya açıldı

Antalya'da vatandaşlar Miraç Kandilini evlerinde karşıladı.

21.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:50
Miraç Kandilinde bu kez eller evlerden semaya açıldı
Antalya 'da vatandaşlar Miraç Kandilini evlerinde karşıladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya'da yaşayanlar evlerinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Vatandaşlardan Mücahit Demirel, yaptığı açıklamada, dualarında dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini ve bu hastalıktan muzdarip insanların en kısa zamanda yeniden sağlıklarına kavuşmasını dilediklerini söyledi.
Demirel, sözlerine şöyle devam etti:
"Gönlümüz arzu ederdi ki camilerimiz açık olsun. Bu kandilde de camilerimiz dolsun, taşsın ama maalesef içerisinde olduğumuz salgın hastalık dolayısıyla ibadetlerimizi evlerimizde yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah dualarımız o ki koronavirüs salgını en kısa sürede biter ve camilerimiz yeniden cemaatle buluşur."
Vatandaşlardan Mustafa Akbulut da camilerde olamadıkları için gönüllerinin buruk olduğunu dile getirdi.
Cami ve mescitlerdeki söz konusu tedbir sayesinde koronavirüsten korunduklarını vurgulayan Akbulut, "Ailemizle birlikte bu geceyi evimizde ihya etmeye çalışıyoruz. Bu salgının bir an önce sona ermesini niyaz ediyorum. Camilerle bir an önce kavuşmayı, alnımızı secdelerle buluşturmayı hasretle bekliyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya, Güncel

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