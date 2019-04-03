Miraç Kandilinde Şuhut'ta Camiler Doldu Taştı

Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde Miraç Kandili
dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.
Tüm yurtta yaşandığı gibi Şuhut'ta da Miraç Kandili İlçe Merkez
Büyük Cami'de idrak edildi. İlçe Merkez İmamları tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde Miraç Kandili devam ederken, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı
tarafından dualar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Ayrıca Miraç Kandiline ibadet için gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Afyon, Miraç Kandili, Şuhut, Güncel
Kaynak: İHA