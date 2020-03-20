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Miraç Kandiline doğru

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54
Miraç Kandiline doğru
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kalaycı mesajında kandil gecelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma bilincinin yükselmesinde önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Birbirini takip eden sıkıntı ve sorunların yaşadığı bir dönemde, Miraç'ın huzur ve esenliği zirvelere yükseltmesini dileyen Kalaycı, şunları kaydetti:
"Bu mübarek gece iyi değerlendirmeli, yapılacak ibadet ve dualar; başta ülkemizde ve bütün dünyada refahın artması, dünyada barışın sağlanması, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin ve merhametin artması için olmalıdır. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Miraç Kandili'ni yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmeyi, af ve merhametin miracına layık olabilmeyi, Allah'a kulluk görevlerimizi ve millete hizmet sevdamızı layıkıyla yerine getirmeyi içtenlikle temenni ediyor, bu vesileyle virüs salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifa diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Miraç Kandili, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

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