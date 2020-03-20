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Miraç Kandiline doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

20.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:38
Miraç Kandiline doğru
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında, Miraç Kandili'nin Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol ihsan edildiği bir gece olduğunu belirtti.
Miraç Kandili'nin Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu aktaran Gürkan, "Miraç gecesi, Kadir gecesinden sonra İslam aleminin en değerli gecesi olarak kabul edilmektedir. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Çünkü miracın özünde kötülüklerden temizlenme, insanlığın yararına değerler üretme, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek ali mertebelere ulaşmak vardır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Miraç Kandili'ne ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıkların kaydetti.
Miraç gecesinin en mübarek gecelerin başında geldiğini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:
"Bizler de bu vesileyle Miraç Kandili'nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği arttırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz. Miraç, ümmetimiz için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, misafir olarak bulunduğumuz bu fani hayatta ifa ettiğimiz yaşamımızın muhasebesini yapmak, elleri semaya, kalpleri Allah'a açmak adına önemli ve müstesna bir gecedir."
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Miraç gecesinin birçok hikmeti barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.
Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını aktaran Güder, "Miraç değerleri, bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve bunları hayatımıza yansıtmakta kararlı olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Selahattin Gürkan, Miraç Kandili, Malatya, Güncel

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