Mirai Filmi

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Küçük bir çocuk olan Kun, 4 yaşına kadar ailenin gözdesi olarak büyür. Ancak şimdi onu yerinden edecek biri daha vardır. Aileye yeni katılan Mirai, kısa sürede herkesin ilgi odağı olur. Evde kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçi olan Kun, kardeşi Mirai’yi kıskanmaya başlar. Kendisini yalnız hisseden küçük çocuk, bir gün bahçede tek başına oynarken gizemli bir yer keşfeder. Bu yer sayesinde Kun, zamanda yolculuk yapabilecektir. Küçük çocuk keşfettiği şeyin en olduğunu anlamaya çalışırken, kendisini bir anda annesinin küçük bir kız, babasının ise genç bir adam olduğu dönemde bulur. Gizemli yer sayesinde birbirinden farklı maceralara sürüklenen Kun, bu süreçte farklı bir bakış açısına sahip olur ve iyi bir ağabey olmaya çalışır.Mamoru HosodaMamoru HosodaAnimasyonMiraiDentsu2018JaponyaJaponca, İngilizce, Rusça98 dk.Başka Sinema22.03.2019