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Miralem Pjanic'in Juventus'taki İlk Golü

2016 yazında AS Roma'dan Juventus'a transfer olan Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, yeni kulübüyle ilk golünü 2016 yılının eylül ayında Sassuolo'ya karşı kaydetti. Juventus, Pjanic'in yanı sıra Gonzalo Higuain'in iki golüyle rakibini 3-1 mağlup etti.

19.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:00
2016 yazında AS Roma 'dan Juventus 'a transfer olan Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, yeni kulübüyle ilk golünü 2016 yılının eylül ayında Sassuolo 'ya karşı kaydetti. Juventus, Pjanic'in yanı sıra Gonzalo Higuain'in iki golüyle rakibini 3-1 mağlup etti. Miralem Pjanic’in Juventus’taki İlk Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Miralem Pjanic, Sassuolo, Juventus, Roma, Spor

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