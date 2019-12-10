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Miranda Eyaleti heyetinden İstanbul Valiliğine ziyaret

Venezuela'nın Miranda Eyaleti Valisi Hector Rodriguez Castro, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

10.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:50Miranda Eyaleti heyetinden İstanbul Valiliğine ziyaret
'nın Miranda Eyaleti Valisi Hector Rodriguez Castro, Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Valilik makamında İstanbul'un kardeş şehri Venezuela'nın Miranda Eyaleti heyetini ağırlayan Yerlikaya, Venezuela ile arasında yürütülen ekonomik ve siyasi ilişkilerin her gün daha da artarak birçok sektörde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Yerlikaya, ziyaretin her iki ülke ve şehir halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Miranda Valisi Castro ise tarihi geçmişleri birbirlerine çok benzeyen Venezuela ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bu ve gelecekte devam edecek ziyaretlerle daha da artacağına inandığını dile getirerek, nazik ev sahipliği için Yerlikaya'ya teşekkür etti.
İstanbul Valiliği ve Miranda Eyaleti Valiliği arasında mutabakat zaptının da imzalandığı ziyaret, heyetler arasında görüş alışverişinde bulunulması ve hediye takdiminin ardından sona erdi.
Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Vali Yardımcıları Cemalettin Özdemir ve Ahmet Ünal, Miranda Valiliği Sekreteri Miguel Bermudez, Üretici Ekonomi Başkanlığı Sekreter Yardımcısı Ana Sofia Cabezas, Miranda İhracatçılar Birliği Başkanı Hector Silva, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreteri Caner Çolak katıldı.

Venezuela, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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