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Miranda Eyaleti heyetinden Mersin Valiliğine ziyaret

Venezuela'nın Miranda Eyaleti Valisi Hector Rodriguez Castro, Mersin Valisi Ali ihsan Su'yu ziyaret etti.

11.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:20Miranda Eyaleti heyetinden Mersin Valiliğine ziyaret
Venezuela'nın Miranda Eyaleti Valisi Hector Rodriguez Castro, Valisi Ali ihsan Su'yu ziyaret etti.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilik makamında gerçekleşen ziyarette, heyeti Mersin'den ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi
Bu tür ziyaretlerin ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Su, "Ziyaret, ticaretin gelişmesi ve kültürlerin kaynaşması açısından çok önemli. Ümit ediyorum bu ziyaretler bunların gelişmesine büyük katkı sağlar." diye konuştu.
Miranda Valisi Castro ise Türkiye'ye İstanbul'la kardeş şehir anlaşması yapmak için geldiklerini ifade etti.
Bu aşamayı ilerletmek için iki yıldır çalıştıklarına değinen Castro, bu ziyarette imzaların atıldığını dile getirdi.
Castro, Türkiye'de 3. resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlangıç seremonisine katıldım. Orada iki ülke başkanı Miranda ile İstanbul'un kardeşliğini kurmaya karar verdiler. Daha sonra iş ziyareti için bulunduk. Bu da kardeşliği tam anlamıyla oluşturduğumuz 3. ziyaretimiz. Türk halkına Venezuela'ya yaptıkları kardeşlik ve yardım için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Ziyarette Su, Castro'ya çini tabak hediye takdim etti.
Ziyarete Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes de katıldı.

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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