Victoria's Secret Meleği Miranda Kerr, Üçüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanıyor

Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Miranda Kerr ile eşi Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, anne ve baba olmak için gün sayıyor. Ünlü manken üçüncü kez,Evan Spiegel ise ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

SNAPCHAT'İN KURUCUSU İLE EVLENDİ

Güzel manken Miranda Kerr, 2013 yılında ilk eşi ve oğlu Flynn'ın babası oyuncu Orlando Bloom'dan boşanmasının ardından popüler platformlardan biri olan Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çift ikinci çocukları Hart'ı 2018 yılında kucaklarına almışlardı.

Miranda Kerr ile Orlando Bloom

ÜÇÜNCÜ BEBEĞE HAMİLE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Victoria's Secret'ın eski meleklerinden Kerr, şu sıralar üçüncü bebek heyecanı yaşadığı öne sürüldü. Hamilelik iddialarına ünlü mankenin basın sözcüsü, "Miranda, Evan, Flynn ve Hart ailelerine katılacak en yeni ve küçük üye için son derece heyecanlı." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 ay önce ikinci oğlunu dünyaya getiren Kerr, katıldığı bir etkinlikte, "Kısa süre önce bir Japon markasının çekimlerine katıldım, yani hala modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem." şeklinde konuştu.