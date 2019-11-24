Haberler » 3. Sayfa » Miras dağıtımında haksızlık iddiasıyla, annesinin mezar taşını parçaladı - Haber

Miras dağıtımında haksızlık iddiasıyla, annesinin mezar taşını parçaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre bir kişi, ölen annesinin mezarını balyozla kırarak paramparça etti.

24.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:36Miras dağıtımında haksızlık iddiasıyla, annesinin mezar taşını parçaladı
'ın ilçesinde iddialara göre bir kişi, ölen annesinin mezarını balyozla kırarak paramparça etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velioğlu köyünde yaşayan O.K. miras dağıtımında kendisine haksızlık yaptığını iddia ettiği annesi Lütfiye T.'nin mezarını balyozla kırarak tahrip etti. Daha önce de böyle bir olaya teşebbüs eden şüphelinin ikinci defa mezara zarar vererek, annesinin cenazesini mezardan çıkartıp atmakla tehdit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:18 Gece çıkan yangın sabah kontrol altına alınabildi
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
15:10 Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
15:04 Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
15:02 Baskında 70 gram uyuşturucu ve 4 adet tabanca ele geçirildi
15:00 Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 15:25:34