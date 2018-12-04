Miras Değil Alın Teri!

ÜMİT AVCI

Avrupa'dan 7 takım oldu

Kafalar karıştı



A Milli Basketbol Takımı Karadağ karşısında 5 farklı mağlup olduğunda, daha önce yapılan hesaplara göre 2019 biletini almıştı. Ancak FIBA yetkilileri henüz bunun netleşmediğini, Şubat maçlarını da beklemek gerektiğini söyledi, resmi sitede 2019'a katılması kesinleşen takımlar arasında millilerimize yer vermedi. Ancak TBF yetkilileri gece bir kez daha FIBA ile temasa geçerek, Türkiye'nin Dünya Kupası'nı garantilediğini detaylı şekilde anlatarak, onları da ikna etti! FIBA yanlış hesap yaptığı kabul edip 'pardon' diyerek Milli Takımımız'ı da garantileyen ülkeler arasına ekledi. Bu resmi açıklamanın ardından milli takım oyuncuları da derin bir nefes aldı, başarıyı kutladı.