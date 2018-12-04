Miras Değil Alın Teri!

12 Dev Adam, son dönemde tüm organizasyonlarda boy gösterir olmuştu ama ya 'Wild
Card' ya da ev sahibi olmamız bizi Dünya Kupası'na taşımıştı. Ancak Ufuk Sarıca
ve öğrencileri, elemelerde büyük bir başarı göstererek iki maç kala 2019 Çin
biletini kaptı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. turun tamamlanmasına henüz 2 maç daha kalmasına rağmen, 2019 Çin'de boy gösterme hakkı kazanan 12 Dev Adam, değişen jenerasyonuna rağmen elde ettiği başarıyla göğsümüzü kabarttı. 10. maçını Karadağ
deplasmanında oynayan ve 5 farkla mağlup olmasına rağmen, rakiplerine karşı averaj üstünlükleri bulunduğu için ilk 3 içinde yer almayı garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, uzun yıllar sonra ilk kez sahadaki neticelerle bu başarıya ulaşarak büyük alkış aldı.
2001 yılında ülkemizde düzenlenen Avrupa
Şampiyonası'nda final oynayarak gururumuz olan ve 2002 Indianapolis biletini aldıktan sonra 2006 Japonya
ve 2014 İspanya
'ya FIBA tarafından verilen özel davetlerle katılan ay-yıldızlı ekip, final oynadığı 2010 Dünya Şampiyonası'na da ev sahibi kontenjanıyla katılmıştı.
Coach Ufuk Sarıca ile birlikte jenerasyon değişikliğine giden, genç oyuncuları milli takım havuzuna sokarak, NBA'deki önemli isimlerin büyük kısmında oynayamadığı elemelerde onlarla boy gösteren milliler, 10 maçın yedisini kazanarak, birçok takımın yara aldığı değişim sürecinde, Dünya Kupası hedefine de ulaşmış oldu.
Umutlar arttı
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için, NBA oyuncularımız Cedi Osman
, Furkan Korkmaz
, Ersan İlyasova
gibi isimlerin de takımda yer alacaklarını daha önce açıklamaları, eldeki gençlerin de kazandığı tecrübe düşünüldüğünde, umutlarımızı oldukça artırdı.
Coach Ufuk Sarıca'nın sık sık söylediği 'Büyük başarılar hayal ediyoruz ve onun için var gücümüzle çalışıyoruz' sözü de şimdi daha çok anlam kazandı. Türkiye
, Çin'de düzenlenecek dev organizasyonda, yepyeni jenerasyonuyla büyük hedefleri hayal etmeye başladı.
Avrupa'dan 7 takım oldu
Dünya Kupası elemelerinde sona yaklaşılırken, Avrupa Kıtası'ndan bileti garantileyen ülke sayısı 7'ye çıktı. İspanya, Litvanya
, Türkiye, Fransa
, Çekya, Almanya
ve Yunanistan
'ın ardından A Milli Takımımız
da vizeyi aldı. Diğer kıtalardan ise şu ana kadar Angola
, Nijerya
, Tunus
, Çin, Avustralya
, Güney Kore
, Yeni Zelanda
, Arjantin
, ABD
ve Venezuela
2019'da mücadele etme hakkı kazandı.
Kafalar karıştı
A Milli Basketbol Takımı Karadağ karşısında 5 farklı mağlup olduğunda, daha önce yapılan hesaplara göre 2019 biletini almıştı. Ancak FIBA yetkilileri henüz bunun netleşmediğini, Şubat maçlarını da beklemek gerektiğini söyledi, resmi sitede 2019'a katılması kesinleşen takımlar arasında millilerimize yer vermedi. Ancak TBF yetkilileri gece bir kez daha FIBA ile temasa geçerek, Türkiye'nin Dünya Kupası'nı garantilediğini detaylı şekilde anlatarak, onları da ikna etti! FIBA yanlış hesap yaptığı kabul edip 'pardon' diyerek Milli Takımımız'ı da garantileyen ülkeler arasına ekledi. Bu resmi açıklamanın ardından milli takım oyuncuları da derin bir nefes aldı, başarıyı kutladı.