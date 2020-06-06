Miras için bacanağını öldürdü

Miras için bacanağını öldürdüBOLU'nun Gerede ilçesinde Fatih Erbaş, miras meselesi yüzünden husumetli olduğu bacanağı 4 çocuk babası Süleyman Özdemir'i (49) sokak ortasında başına ve bacağına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

06.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:56
Miras için bacanağını öldürdü
BOLU'nun Gerede ilçesinde Fatih Erbaş, miras meselesi yüzünden husumetli olduğu bacanağı 4 çocuk babası Süleyman Özdemir'i (49) sokak ortasında başına ve bacağına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay saat 15.00 sıralarında Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında bir süredir miras meselesi yüzünden husumet bulunan bacanaklar Fatih Erbaş ve Süleyman Özdemir sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Fatih Erbaş, otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar Süleyman Özdemir'in başına ve bacağına isabet etti. 4 çocuk babası Süleyman Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Erbaş ise Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Süleyman Özdemir'in yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Çevredekiler Özdemir'in yakınlarını tezkin etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Miras için bacanağını öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Özdemir, Fatih Erbaş, Gerede, Güncel, Haber

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