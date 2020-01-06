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Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Adıyaman'da miras davası için yapılan keşif sonrası kardeşler arasında, 'Kadınlara mal düşmez' tartışmasıyla çıkan kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı.

06.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:50 Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
'da miras davası için yapılan keşif sonrası kardeşler arasında, 'Kadınlara mal düşmez' tartışmasıyla çıkan kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, miras davası yüzünden mahkemelik olan Çatlı kardeşlerin davası kapsamında bugün Örenli Mahallesi'nde keşfi yapıldı. Çatlı kardeşler arasında keşif sonrası tartışma çıktı. "Kadınlara mal düşmez" sözlerinin söylenmesiyle ateşlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan taşlı sopalı kavgada Ayfer K., Sultan Ç., Şerif K., Veysel K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile merkezde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ayfer K. ile Sultan Ç.'nin kafalarına aldıkları taş ve sopa darbeleri sonucunda yaralandıkları öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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