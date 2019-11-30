Haberler » Güncel » Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü - Haber

Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü

Şişli'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.

30.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:38Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü
'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Mehmet Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde M.K. ile eniştesi Mustafa B. (55) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, eniştesi Mustafa B'ye silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zanlı M.K, kısa süre sonra Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
18:45 Galatasaray Trabzon'da
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:40 Sivasspor'dan zirve pozu
18:40 Rıza Çalımbay: "Disiplin içindeyiz"
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
30.11.2019 18:49:50