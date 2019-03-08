Miras Yüzünden 4 Kişi Öldüren Zanlı Adliyede

İstanbul
'da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.
İstanbul'da bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan isimli bir zanlı, Çarşamba
günü akşam saatlerinde miras yüzünden 3 farkı adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü. Polis
tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Polis, İstanbul, 3. Sayfa
Kaynak: İHA