27.06.2019 13:52
Haberler » Güncel » Haber

Miras yüzünden husumetli olduğu akrabasının minibüsünü yaktı

Miras yüzünden husumetli olduğu akrabasının minibüsünü yaktı

SAMSUN'da, Savaş Ü. (45), miras anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu akrabası Savaş Y.'nin (46) minibüsünü benzin dökerek, ateşe verdi.

SAMSUN'da, Savaş Ü. (45), miras anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu akrabası Savaş Y.'nin (46) minibüsünü benzin dökerek, ateşe verdi. Aracı saran alevleri, Savaş Y. söndürdü. Gözaltına alınan Savaş Ü. ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Ü., iddiaya göre, miras anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olan Savaş Y.'nin 55 C 0068 plakalı park halindeki minibüsünü benzin dökerek, ateşe verdi. Aracının yandığını gören Savaş Y., alevleri kendi imkanlarıyla söndürerek, polise haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, ihbar üzerine çevrede çalışma başlattı. Minibüsü ateşe verdiği belirlenen Savaş Ü., Balaç Mahallesi'nde yürürken, yakalandı. Gözaltına alınan Savaş Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.


- Samsun
Kaynak: DHA
Samsun , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:09 Hacı adaylarına Ulucami'de seminer
14:09 AİÇÜ'de Yaz Spor Okulları açıldı
14:09 Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi
14:09 Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada mütalaa
14:09 "Adıyaman Muhtar Çalıştayı"
14:09 ANALİZ - ABD'nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı
14:09 PTT ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği