04 Nisan 2019, 09:41
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Miras Yüzünden Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Kocasının Müdahalesi Kurtardı

Burdur'da miras alacağı yüzünden problemleri olan kadın, inşaat halindeki binanın 4'üncü katında intihar teşebbüsünde bulundu. Psikolojik tedavi gören kadını, bir anda arkasından yaklaşıp balkonun içine çeken kocası kurtardı.

Burdur'da ailesiyle miras alacağı yüzünden problem olduğu iddia edilen kadın, inşaat halindeki binanın dördüncü katının balkona çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Kadın, kocası tarafından son anda içeri çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Eski Antalya Caddesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat halinde bulanan bir apartmanın dördüncü katında intihar girişimi yaşandı.

BALKONUN KENARINA OTURUP AŞAĞI SARKTI

Yapımı devam eden inşaatın 4. katındaki balkona çıkan Faden A. (29) balkonun kenarına oturup ayaklarını aşağı sarkıttı. Faden A.'nın apartmanın balkonundan ayaklarını aşağıya sarkıttığını gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

KOCASI ARKASINDAN YAKLAŞIP EŞİNİ BALKONUN İÇİNE ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına branda serdi. Asayiş ekipleri genç kadını atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada binanın balkonuna çıkan kocası, bir anda arkasından yaklaşıp kadını yakalayarak balkonun içine çekti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Faden A.'nın ailesiyle miras alacağı yüzünden problem olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

İşte korku dolu anlardan kareler;

Burdur, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (9)
KAPTAN: MİRAS TAN SANA DÜŞEN PAYINI ZATEN MAHKEME BELİRİEYİP SANA VERECEKTİR AMA HAK ETMEDİĞİN MİRASI ALMAK İÇİN SE BOŞUNA UĞRAŞMA.
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KOKO: ALLAH YARDIM ETSİN
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LEDA: Lüzumsuz yorum yapan insanlar. Kadının psikolojik sorunları varmış yaptığı her şey normal karşılanmamalı!
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MEHMET KARABIYIK: Allah yardım etsin. Akıl gidince herşey boş
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TUHAREK: yazıklar olsun sana, nafaka için yuvasını yıkanı gürdükte dünya malı için intihar edenide gürdük
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