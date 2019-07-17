17.07.2019 12:38
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Miras yüzünden kardeşini vuran sanığa 10 yıl hapis

Miras yüzünden kardeşini vuran sanığa 10 yıl hapis

BURSA'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi Ramadan Yılmaz'ı (58) tabancayla vurarak yaralayan Muharrem Yılmaz (65), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi Ramadan Yılmaz'ı (58) tabancayla vurarak yaralayan Muharrem Yılmaz (65), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde 2018 yılının eylül ayında yaşanan olayda Muharrem Yılmaz, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Ramadan Yılmaz'ı karın boşluğundan tabancayla vurarak yaraladı. Tutuklanan Muharrem Yılmaz hakkında Bursa 13.'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Yılmaz, ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayarak, kardeşiyle aralarında miras yüzünden sıkıntı olduğunu, olay günü Ramadan Yılmaz'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Son söz olarak da "Pişmanım" dedi.
Ramadan Yılmaz ise, ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, tutuklu sanık Muharrem Yılmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı suçun teşebbüs aşamasında kalması ile haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak, 10 yıla hapis indirdi. Muharrem Yılmaz'ın kardeşini vurma anı güvenlik kameralarına yansımıştı.


Kaynak: DHA
Muharrem Yılmaz, Osmangazi, Bursa, Güncel

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