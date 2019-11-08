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Miras yüzünden oğlunu öldüren baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak, öldüren Refik Er (72), mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:36 Miras yüzünden oğlunu öldüren baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak, öldüren Refik Er (72), mahkemece tutuklandı.  

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Bahçeli Mahallesi'ndeki 3720 Sokak'ta meydana geldi. Refik Er, otomobiliyle oğlu Mehmet Er'in evine gitti. Burada baba- oğul arasında, iddiaya göre, ev mirası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Refik Er, yanında getirdiği tabancayla oğluna tek el ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er, kanlar içinde yere yığıldı. Refik Er ise olayın ardından otomobiline binerek, kaçtı. Aile bireylerinin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, Er'i ambulansla  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Refik Er ise polis ekiplerince Aksaray- Nevşehir yolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı. Er'in üzerinde suç aleti tabanca ile 20 mermi ele geçirildi. Refik Er, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  



Mehmet Er, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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