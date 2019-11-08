Haberler » Güncel » Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı - Haber

Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak, öldüren Refik Er (72), mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:30 Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak, öldüren Refik Er (72), mahkemece tutuklandı.  

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Bahçeli Mahallesi'ndeki 3720 Sokak'ta meydana geldi. Refik Er, otomobiliyle oğlu Mehmet Er'in evine gitti. Burada baba- oğul arasında, iddiaya göre, ev mirası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Refik Er, yanında getirdiği tabancayla oğluna tek el ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er, kanlar içinde yere yığıldı. Refik Er ise olayın ardından otomobiline binerek, kaçtı. Aile bireylerinin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, Er'i ambulansla  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Refik Er ise polis ekiplerince Aksaray- Nevşehir yolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı. Er'in üzerinde suç aleti tabanca ile 20 mermi ele geçirildi. Refik Er, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  



Mehmet Er, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:40   Siyanürle ölen kardeşlerin Mersin'deki kardeşleri konuştu
19:39   Erbaş: "2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için 'Peygamberimiz ve Aile' konusunu belirledik"
19:34   Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi
19:38   MSB'den ortak devriye açıklaması Açıklaması
19:35   "İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez"
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:41:01