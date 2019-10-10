Miray bebeğin ölümüyle ilgili 2 doktor yargılanıyor

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU/İstanbul, DHA - HASTANEDE yoğun bakımdayken vücuduna 1 doz verilmesi gereken ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin 2 doktorun yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme hakimi, duruşmada sanık avukatı Ali Rıza Dizdar'ın konuşurken ayağı kalkmamasını gerekçe göstererek dışarı çıkmasını istedi. Sanık avukatının dışarı çıkmasını reddetmesi üzerine, hakim mahkeme salonuna polis çağırdı. Daha sonra avukat duruşma salonundan çıktı.

AYAĞA KALKMA TARTIŞMASI

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Elvis K. ve avukatı katıldı. Miray bebeğin annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayakta savunma yapma tartışması ile başlandı. Sanık avukatı Murat Yılmaz, önceki duruşmalarda ayağa kalkarak savunma yapma tartışmasının yaşandığını hatırlatarak, "Ben sadece davanın daha fazla uzamaması için ve İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararında ayağa kalkma gerekmediği kararına rağmen ayağa kalkarak konuşuyorum " dedi. Sanık avukatının ardından mahkeme hakimi Ahmet Vedat Güneş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulu'nun avukatların konuşurken ve ara kararlar sırasında ayağa kalkarak konuşmaların hüküm altına alındığını sanık avukatı Ali Rıza Dizdar'a hatırlatıldığında, "Biz o kararı yırttık, attık" dediğini belirterek, "Ben de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yırtıp atıyorum" dedi.

SALON BOŞALTILDI

Sanık avukatı Ali Rıza Dizdar ve mahkeme hakimi Ahmet Vedat Güneş arasında bu sırada tartışma yaşandı. Avukat Dizdar, mahkeme hakiminin bu sözlerinin zapta geçmesini istedi. Mahkeme hakimi ise avukattan dışarı çıkmasını istedi. Avukat Ali Rıza Dizdar, "Bu söylediklerini zapta yaz, yazarsan çıkacağım" dedi. Avukatın dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine, hakim mahkeme salonuna polis ekiplerini çağırdı. Avukat Dizdar'ın polisler eşliğinde çıkmayacağını söylemesi üzerine tartışma büyüdü ve salon tamamen boşaltıldı.

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Duruşma salonunun boşaltılmasının ardından, Miray Türkan'ın annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan, sanık Elvis K. ve diğer avukatları içeri alıp duruşmaya devam eden mahkeme hakimi, basın mensuplarını salona almadı.

Mahkeme, 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler Savcılar Kurumu (HSK)'ya suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, hakime hakaret ettiği iddiasıyla avukat Ali Rıza Dizdar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı vererek duruşmayı erteledi. Avukatlar, duruşma çıkışında avukat Ali Rıza Dizdar'a destek olduklarını belirttiler.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 20 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen olay şöyle oldu: Miray Türkan'ın ailesi, bebeklerini akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği hastalıkları dolayısıyla Fatih'de bir hastaneye getirdi. Hastanede yanlış tedavi ve aşırı dozda ilacın etkisiyle Miray Türkan hayatını kaybetti. Adli Tıp İhtisas Kurulu 24 Mart 2016 tarihli raporunda, Miray Türkan'ın kanındaki digoksin miktarının ölüm meydana getirecek düzeyde olduğunu, ölümün zehirlenme sonucunda olduğu bilgilerine yer verildi. Görevli doktorlar Nurettin Onur K. (52) ve Elvis K.(40) hakkında "Taksirle ölüme sebep verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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-Avukat Ali Rıza Dizdar'ın görüntüsü

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