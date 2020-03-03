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Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap

Oyuncu Miray Daner, önceki gün Instagram hesabından İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir paylaşım yaptı. Oyuncu, paylaşımına "Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak" diyen kullanıcıya sert bir dille cevap verdi.

03.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:31

21 yaşındaki güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından 'deki hain saldırı sonrası şehit düşen kahraman askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir paylaşım yaptı. Daner'in paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı ise hadsiz bir mesaj gönderince oyuncudan tepki gecikmedi.

"ÖLÜ ASKERLERİN İSİMLERİYLE DOLU HİKAYENİZ OLACAK"

Son dönemin en başarılı ve popüler oyuncularından Miray Daner, şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu paylaşımına cevap veren yabancı uyruklu bir sosyal medya kullanıcısı "Yeni başlıyor! Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak" dedi.

GELEN MESAJI İFŞA EDEREK CEVAP VERDİ

Sosyal medya kullanıcısından gelen mesajla sinirlerine hakim olamayan Miray Daner, mesajı Instagram hesabından paylaşarak Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve vicdanı olmayan" sözünü paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Bu söz şimdi çok daha anlamlı..." notunu da ekledi.

HESABINI YORUMLARA KAPATTI

Daner'e mesaj yollayan ve Suriyeli olduğu ileri sürülen kişi, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapattı.

34 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

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Miray Daner'den

Miray Daner, İdlib, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (5)
İÇ SES:Bu daha başlangıç demiş, Erdoğan da söyledi aynısını, A haber de kendi kulaklarımla duydum, bu da yetmez alt yazı da geçtiler söylenenleri.
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HAHAHA:hahahaha
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İFŞA:Adamın Kullanıcı adı yazıyor, dikkat edin de tazminat yemeyin
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TÜRK:onu bilerek ifsa etmislerdir, ayyildiz time selamlar saygilar :)
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RACO:gavur her yerde zulüm yapmak için fırsat kolluyor biri yunan gavuru biri bulgar gavuru, sağımız solumz gavur dolu Allah kahretsin yerin dibine geçirsin hepsini
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3.03.2020 15:25:39