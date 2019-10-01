Miray Daner'i aldattığı söylenen Kubilay Aka, kendisinden 12 yaş büyük oyuncu Bade İşçil'le görüntülendi

Miray Daner'den ayrıldıktan sonra adı ihanetle gündeme gelen Kubilay Aka çapkınlık turuna çıktı. Aka, başka bir oyuncuyla samimi bir şekilde görüntülendi.

AYRILIKTAN BİR GÜN SONRA İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve örnek çift olarak gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koymuştu. Ayrılıktan bir gün sonra Kubilay Aka, Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen bir kadınla samimi bir şekilde görüntüleri ortaya çıkmış ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

KENDİSİNDEN 12 YAŞ BÜYÜK

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Kubilay Aka, bu kez de başka bir oyuncuyla objektiflere yakalandı. Aka, kendisinden 12 yaş büyük oyuncu Bade İşçil ile görüntülendi.

DUDAĞINDAN ÖPTÜ

24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'taki bir mekanın terasında meslektaşı Bade İşçil ile görüntülendi. Baş başa uzun süre sohbet eden ikilinin samimiyeti dikkat çekti. Aka'nın Bade İşçil'i dudağından öptüğü iddiası ise yeni bir aşka yelken açtıkları şeklinde yorumlandı.