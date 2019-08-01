Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi

Son olarak Çukur dizisinde rol alan genç oyuncu Kubilay Aka, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada 2 buçuk senedir birlikte olduğu meslektaşı Miray Daner ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Aka'nın 2 gün önce bir kadınla sarmaş dolaş çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık açıklamasıyla herkesi duygulandıran Kubilay Aka, Kadraj Magazin'de yer alan habere göre; 2 önce Arnavurtköy'de bulunan bir barda adı henüz bilinmeyen bir kadınla samimi şekilde zaman geçirdi. Aka'nın bu görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Çıkan görüntülerin ardından Aka'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

"İLİŞKİMİZİN SONUNA KADAR O GÖZLERDEN BAŞKA GÖZE BAKMADIM"

Yakışıklı oyuncu, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz."