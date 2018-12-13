Sevgilisi Kubilay Aka ile Galaya Katılan Miray Daner Kimdir?

' 'Vatanım Sensin'' dizisinde Kubilay Aka ile tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sevgilisi Aka'yı yer aldığı 'Aşk Bu Mu?' filminin galasında yalnız bırakmadı.

MİRAY DANER KİMDİR?

Daner, 5 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Piyano ve çello üzerine müzik eğitimi alan Daner,ses eğitimi de alıyor.

OYUNCULUĞA 'BEZ BEBEK' İLE BAŞLADI

Oyunculuğa Bez Bebek ile başlayan güzle oyuncu, ardından'Papatyam' adlı dizide 4 sezon yer alarak kendini var etti. Disney Channel'ın Türkiye kanalında yayınlanan 'Zil Çalınca' isimli çocuk dizisinde de başrol oynadı. 2013 yılında komedi türündeki çocuk filmi 'Arkadaşım Max'de yer aldı. 'Çınar Ağacı' isimli dizide de oynadı.

'VATANIM SENSİN' DİZİSİ İLE POPÜLER OLDU

Tanınmasına yardımcı olan yapım ise Amerika'da The O.C. ismi ile yayınlanan ve Türkiye'de Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Medcezir' dizisiydi. Ardından oyunculuğuyla kendine hayran bıraktığı, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı 'Vatanım Sensin' dizisinde boy gösterdi. Miray Daner, şu sıralar 'Bir Litre Gözyaşı' adlı dizisinde oynuyor.