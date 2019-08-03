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Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığında direkt mesaj detayı dikkat çekti

2,5 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde son veren Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığında direkt mesaj iddiası ortalık karıştırdı. İddiaya göre Daner, Aka'nın Hilal Altınbilek'e olan aşkını DM'den (direkt mesaj) gelen fotoğraf ve mesajla öğrenmiş.

03.08.2019 14:54
Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığında direkt mesaj detayı dikkat çekti

Oyuncu Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İhanet nedeniyle bittiği iddia edilen ilişki hakkında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

YENİ BİR İDDİA GÜNDEMDE

'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan aşkları bitenMiray Daner ve Kubilay Aka hakkında ortaya atılan yeni iddia şaşırttı. Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla ayrılık haberini duyururken, bundan birkaç gün sonra Hilal Altınbilek olduğu öne sürülen biriyle samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İHANETİ DİREKT MESAJLA ÖĞRENMİŞ

Magazin kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre; Miray Daner, sevgilisi Kubilay Aka'nın Altınbilek'e aşık olduğunu DM'den (direkt mesaj) gelen fotoğraf ve mesajla öğrenmiş.

"TANIDIĞI BİR HESAPTAN GELEN FOTOĞRAFI GÖRDÜ"

Genç oyuncu, "Dostlarına birkaç kez sorduğumda bana arkadaş olduklarını çünkü menajerlerinin aynı olduğunu söylemişti. Hiç şüphelenmedim. Ta ki tanımadığım bir hesaptan gelen fotoğrafı görene kadar" şeklinde konuşmuş.

TÜM ANILARI SİLDİ

Ayrılık sonrası aldatıldığı iddia edilen oyuncu Miray Daner Kubilay Aka ile olan anıların hepsini sildi.


Vatanım Sensin, Miray Daner, Kubilay Aka, Magazin

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