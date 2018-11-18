Mircea Lucescu: 'Fizik Olarak Tutunamadık'

Lucescu rakip takımın fizik gücüne değinirken, A Milli Takım'daki futbolcuların kendi takımlarında forma giymemesinden yakındı. İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları;

'Rakip hataları değerlendirdi'

İlk yarıda çok iyi oynadık. Şansa değil gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var ilk yarıda. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı. Ama hatalar yaptık ve rakip bu hataları değerlendirdi.

'Çok genç bir takımız'

Genç oyunculardan kurulu bir takım yaratmaya devam ediyoruz. 21 yaşında 3 tane oyuncumuz vardı. Bir yere varacağız, çok iyi çalışıyoruz. Kolay değil bunu yapmak. Çok genç bir takımız. 30 yıl tecrübe farkı olan bir rakibe karşı oynadık.

'Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü'

Fizik gücüne bakarsak biz tutunamadık. Çok kuvvetlilerdi. Bizim oyuncularımız artık kendi takımlarında ilk 11 oynamak zorundalar. Milli Takım'da sadece iki günümüz var. Bu yeterli olmuyor. İlk yarıda iyi oynadık, şansımız yaver gitmedi. Olsen kalesinde iyiydi. Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü. Penaltıdan yedik ama Çağlar'ın orta sahada 3 kişinin arasına girip çalım denemesinin ardından kontra ataktan gol yedik.

Emre Akbaba'ya ihtiyacımız var. Orta sahada top taşıyabilecek birisi. Umarım Cenk ve Çağlar, kendi kulübünde düzenli oynarlar. Defansta Ertuğrul ile oynamaya çalışacağız. Yeni oyuncular aramaya devam edeceğiz. Şansla beraber Avrupa elemelerine hazır olacak bir takım kurmaya çalışıyoruz.

'Biraz sabıra ihtiyacımız olacak'